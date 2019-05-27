Израиль и Ливан поделят спорный участок в Средиземном море при посредничестве США

Израиль готов к переговорам с Ливаном для разрешения спора по поводу морской границы двух государств.



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Об этом сообщает государственное радио Израиля.

Власти Израиля, однако, готовы говорить с Ливаном лишь при посредничестве третьего государства.

Этим третьим государством станут США. Так, сообщает израильское государственное радио, глава Министерства энергетики Израиля Юваль Штайниц объявил о готовности к переговорам с Ливаном в ходе встречи с госсекретарем США по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом.

Напомним, что Израиль и Ливан оспаривают друг у друга участок в Средиземном море площадью 856 квадратных километров.