Bangkok Post: умерший экс-премьер Таиланда оставил наследство бедным

Бывший премьер-министр, экс-командующий Вооруженными силами и председатель Тайного совета Таиланда Прем Тинсуланон оставил все свое состояние бедным.



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Об этом сообщает тайское издание Bangkok Post.

По данным средств массовой информации, речь идет о сотнях миллионов батов или же нескольких миллионах долларов.

Напомним, что 98-летний Прем Тинсуланон скончался в больнице Бангкока 25 мая.

Тинсуланона запомнят как одного из влиятельнейших людей таиландской политики.