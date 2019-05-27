Бывший премьер-министр, экс-командующий Вооруженными силами и председатель Тайного совета Таиланда Прем Тинсуланон оставил все свое состояние бедным.
Об этом сообщает тайское издание Bangkok Post.
По данным средств массовой информации, речь идет о сотнях миллионов батов или же нескольких миллионах долларов.
Напомним, что 98-летний Прем Тинсуланон скончался в больнице Бангкока 25 мая.
Тинсуланона запомнят как одного из влиятельнейших людей таиландской политики.
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