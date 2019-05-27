На Северном вокзале Брюсселя, столицы Бельгии, идет эвакуация персонала и пассажиров.



В Брюсселе задержали около 20 участников акции «желтых жилетов»

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Как сообщают средства массовой информации, существует вероятность угрозы взрыва бомбы на вокзале.

Отметим, что в Бельгии полиции ежегодно поступают сотни ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах.

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