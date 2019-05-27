Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" уведомило местных жителей о прекращении водоснабжения в двух подконтрольных Киеву городах региона.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
В предприятии заявили, что проблемы с водоснабжением вызваны обесточиванием фильтровальной станции.
Так, сообщают местные средства массовой информации, без центрального водоснабжения остались города Соледар и Артемовск, а также несколько близлежащих деревень и поселков. Согласно предварительным оценкам, в перечисленных населенных пунктах в общей сложности проживают 90 тысяч человек.
Напомним, что массовые отключения водоснабжения на Донбассе начались еще 23 мая. Тогда украинская власть и начала обесточивать объекты "Воды Донбасса".
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