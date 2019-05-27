90 тысяч жителей Донбасса оказались без воды

Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" уведомило местных жителей о прекращении водоснабжения в двух подконтрольных Киеву городах региона.



В Донбассе к выборам ждут обострения обстановки / Новости от 31.10.2018 11:24

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

В предприятии заявили, что проблемы с водоснабжением вызваны обесточиванием фильтровальной станции.

Так, сообщают местные средства массовой информации, без центрального водоснабжения остались города Соледар и Артемовск, а также несколько близлежащих деревень и поселков. Согласно предварительным оценкам, в перечисленных населенных пунктах в общей сложности проживают 90 тысяч человек.

Напомним, что массовые отключения водоснабжения на Донбассе начались еще 23 мая. Тогда украинская власть и начала обесточивать объекты "Воды Донбасса".