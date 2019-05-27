Сотрудники Лувра прекратили работу из-за большого количества туристов

Один из крупнейших художественных музеев мира Лувр прекратил работу из-за забастовки сотрудников.



Блогера из Австралии не пустили в Лувр из-за неприличного наряда / Новости от 13.11.2018 00:20

Как отмечается на официальной странице музея в Twitter, работники и служба безопасности Лувра недовольны слишком большим количеством туристов. Представляющий права сотрудников музея профсоюз уточняет, что за последние десять лет количество туристов-посетителей выросло на 20%, а число работников, напротив, только снижается. Сотрудники Лувра "задыхаются" от наплыва посетителей, сказали в профсоюзе.

Администрация музея уже принесла свои извинения за причиненные неудобства и благодарит туристов за понимание. Всем посетителям пообещали вернуть деньги за забронированные заранее билеты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что несколько десятков активистов ассоциации помощи бездомным провели акцию протеста с требованием передать часть средств, выделяемых на восстановление пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам, в помощь парижским бездомным.

Активисты расположились на противоположном от собора берегу Сены и развернули плакаты с надписями: "На Нотр-Дам собран миллиард - и ничего не сделано для бездомных" и "У собора нет крыши, но ее нет и над нашими головами". Позже полиция вынудила протестующих покинуть сквер.

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