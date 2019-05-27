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Источник Правда.Ру

Самолет украинской авиакомпании улетел, оставив часть пассажиров в аэропорту

Мир » Бывший СССР » Украина print

Самолет украинской авиакомпании "МАУ" вылетел из Киевского аэропорта Борисполь в Одессу, оставив часть пассажиров на земле. 


Пассажир самолета, летевшего в Новосибирск, снимал...

Как уточняет портал Strana.ua, лайнер взлетел, когда около 30 пассажиров находились в автобусе. 

"Мой муж с дочкой на нем улетел. А я со второй дочкой села во второй автобус. Когда он сказал, что дверь закрыли и самолет едет на взлет, я думала, он шутит. Потому что такого не может быть", - написала одна из очевидцев инцидента на своей странице в Facebook. 

По словам генерального директора авиакомпании, причиной преждевременного взлета стало резкое ухудшение самочувствия одного из пилотов, допустившего такую ошибку. Компания принесла извинения "забытым" пассажирам рейса. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве эвакуировали людей с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за трещины в панелях стеклянного пола конструкции. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. 

Мэр добавил, что для расследования инцидента будут привлечены правоохранительные органы. "Сказать, что я зол, - это ничего не сказать!", - подписал Кличко. 

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Темы самолет Украина пассажиры
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