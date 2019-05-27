Правозащитники из Сирии обратились к США с просьбой разобраться в похищениях людей на левом берегу Евфрата

На левом берегу Евфрата в Сирии продолжают бесследно исчезать люди.



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Сирийская сеть по правам человека обратилась к Соединенным Штатам Америки и курдам с вопросом о судьбе пропавших. Дело в том, что левобережье Евфрата занято международной антитерростической организацией.

Активисты правозащитной организации считают, что в том регионе пропали больше двух тысяч человек.

Отметим, что северо-восток Сирии сегодня действительно находится под контролем США и их союзников. Террористы ушли в подполье и лишились главных источников финансирования. Однако, напоминает Сирийская сеть по правам человека, похищение людей — один из верных и любимых способов бандитов пополнить свой бюджет.