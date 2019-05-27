Обломок метеорита упал на собачью будку в Коста-Рике

В Коста-Рике на будку, в которой спал пес по кличке Роки, упал обломок метеорита. Собака не пострадала.



В Хабаровском крае упал крупный метеорит / Новости от 24.12.2018 13:57

Метеорит развалился на части после вхождения в земную атмосферу, одна из частей пробила железную крышу будки посреди ночи, уточняет агентство ТАСС.

По словам ученых, камень оказался углеродистым хондритом. Он содержит богатые водой внеземные минералы. Изучение обломка позволит исследователям найти возможности добычи из астероидов воды, что затем использовать ее в качестве компонента для ракетного топлива.

Метеорит, часть которого упала на будку, сформировался более 4,6 миллиарда лет назад. В земных условиях он быстро разваливается на части.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доктор Кэтрин Джой из Университета Манчестера и ее коллеги считают, что под антарктическими льдами на большой глубине может залегать слой метеоритов, богатых железом, что для Антарктиды является большой редкостью.

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Метеориты - космические сплетники