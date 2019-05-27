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Источник Правда.Ру

Массовый бунт заключенных в колонии Одессы подавлен

Мир » Бывший СССР » Украина print

Массовый бунт заключенных в колонии Одессы подавлен. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.


В Таджикистане произошел бунт в колонии, убиты 13 человек

"Никто существенно не пострадал. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается", - написала она на своей странице в Facebook. 

По словам Денисовой, заложниками бунтующих заключенных стали три медицинских работника и три охранника. Все они в настоящее время освобождены. Поводом для беспорядков стали обыски, которые проводили у осужденных. Местные СМИ называли причиной бунта плохое питание в колонии. 

Напомним, заключенные подняли бунт в Южной исправительной колонии в Одессе и сами снимали происходящее на видео.

"Вызвали двух заключенных на беседу к начальнику, их начали там бить. Они начали кричать о помощи. Мы услышали и выбежали на помощь, а они заехали машиной какой-то, бронетехника, я не знаю", - объяснил свои действия один из бунтующих. 

Сейчас украинские силовики взяли ситуацию под свой контроль. Возбуждено уголовное дело по статье "Действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний". 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 20 мая в колонии строго режима города Вахдат на западе Таджикистана вспыхнул бунт. В результате беспорядков погибли три охранника и 29 заключенных. 

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