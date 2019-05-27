Если действующая украинская власть объявит дефолт, то население постсоветской республики обнищает и, скорее всего, вымрет.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Доллар в таком случае, убежден народный избранник, можно будет купить в лучшем случае за 200 гривен. После дефолта, поделился мнением Рабинович, поднимать экономику страны и уровень жизни граждан будет просто-напросто некому.
Напомним, что объявить дефолт предложил украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Таким образом предприниматель предложил властям уйти от выплаты долгов Международному валютному фонду.
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