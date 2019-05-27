Мэр Киева Кличко признался в любви к юмору и поделился шуткой собственного сочинения

Действующий мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко признался, что в последнее время частенько шутит.



Неумелое пение Виталия Кличко под гитару насмешило...

Об этом Кличко заявил в интервью украинском изданию "Новое время".

Одной из своих шуток мэр Киева поделился с порталом. Кличко процитировал самого себя: "Ветер дует, деревья ломаются, крыши срывает - мэра вспоминают. Снег идет - мэра вспоминают. Дождь идет - тоже вспоминают мэра. А вот солнце вышло - никто спасибо не скажет".

По мнению киевского главы, шутка получилась "интересной".