Действующий мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко признался, что в последнее время частенько шутит.
Об этом Кличко заявил в интервью украинском изданию "Новое время".
Одной из своих шуток мэр Киева поделился с порталом. Кличко процитировал самого себя: "Ветер дует, деревья ломаются, крыши срывает - мэра вспоминают. Снег идет - мэра вспоминают. Дождь идет - тоже вспоминают мэра. А вот солнце вышло - никто спасибо не скажет".
По мнению киевского главы, шутка получилась "интересной".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.