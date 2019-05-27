Армия ДНР покинула Славянск летом 2014 года из-за острой нехватки боеприпасов и техники

Летом 2014 года армия самопровозглашенной ДНР переживала острую нехватку боеприпасов и техники.



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Об этом в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал бывший глава Министерства обороны ДНР и экс-глава армии ДНР Игорь Стрелков.

Именно по этому причине, отметил он, войска республики были вынуждены покинуть города Славянск и Краматорск.

Напомним, что весной 2014 года Украина начала военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые объявили о своей независимости после случившегося в постсоветской республике государственного переворота. Военные действия между проправительственными войсками и повстанческими силами продолжаются и по сей день.