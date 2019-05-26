В Киеве эвакуировали людей с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за трещины в панелях стеклянного пола конструкции. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.
"Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, - акт вандализма", - написал политик на своей странице в Facebook.
Мэр добавил, что для расследования инцидента будут привлечены правоохранительные органы. "Сказать, что я зол, - это ничего не сказать!", - подписал Кличко.
Мост между парком "Владимирская горка" и аркой Дружбы народов открыли накануне. По данным градоначальника, его посетили более тысячи киевлян. Однако вскоре люди заметили трещину в двух стеклянных панелях.
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