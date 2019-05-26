Виталий Кличко разозлился из-за треснувшего стеклянного моста в Киеве

В Киеве эвакуировали людей с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за трещины в панелях стеклянного пола конструкции. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.



Новый мост в Китае начинает «трескаться» под ногами у туристов / Новости от 30.09.2018 23:28

"Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается, - акт вандализма", - написал политик на своей странице в Facebook.

Мэр добавил, что для расследования инцидента будут привлечены правоохранительные органы. "Сказать, что я зол, - это ничего не сказать!", - подписал Кличко.

Мост между парком "Владимирская горка" и аркой Дружбы народов открыли накануне. По данным градоначальника, его посетили более тысячи киевлян. Однако вскоре люди заметили трещину в двух стеклянных панелях.