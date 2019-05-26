В Грузии уволили министра образования, культуры и спорта Аджарии Ингу Шамилишвили из-за появления флага России на шествии в честь Дня независимости Грузии.
"Для меня это печальный факт. Что касается ответственности, организатором в данном случае было Министерство культуры, соответственно, с должности освобождена министр образования Инга Шамилишвили", - прокомментировали инцидент в правительстве республики, сообщает портал Apsny.ge.
Как поясняет портал, российские флаги и баннер с надписью "Россия" были замечены на шествии в рамках международного фестиваля в Батуми. По словам самой уволенной чиновницы, флаги появились на детском фестивале, который не имеет ничего общего с политикой.
"Здесь находятся 15 представителей восьми стран, завтра состоится заключительный концерт", - сказала Шамилишвили.
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