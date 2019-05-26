Немецкие военные пожаловались на подорванную психику после Афганистана

Заграничные военные операции подрывают физическое и психическое немецких военнослужащих.



В Германии раскрыли заговор военных / Новости от...

Как пишет издание Bild, после прохождения миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах, военнослужащие оказываются непригодны для дальнейшего прохождения службы. За минувший год более 270 немцев вернулись из заграничных военных операций с психическими заболеваниями. В общей сложности по этой причине служить не готовы порядка 800 немецких военных. Их ждет длительная программа медицинского восстановления, отмечается в материале.

В 2018 году численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО в Афганистане, составила чуть меньше тысячи военнослужащих. Немецкие солдаты и офицеры прекратили участие в боевых действиях в Афганистане в 2013 году.