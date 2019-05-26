Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Немецкие военные пожаловались на подорванную психику после Афганистана

Мир » Европа print

Заграничные военные операции подрывают физическое и психическое немецких военнослужащих. 


В Германии раскрыли заговор военных / Новости от...

Как пишет издание Bild, после прохождения миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах, военнослужащие оказываются непригодны для дальнейшего прохождения службы. За минувший год более 270 немцев вернулись из заграничных военных операций с психическими заболеваниями. В общей сложности по этой причине служить не готовы порядка 800 немецких военных. Их ждет длительная программа медицинского восстановления, отмечается в материале. 

В 2018 году численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО в Афганистане, составила чуть меньше тысячи военнослужащих. Немецкие солдаты и офицеры прекратили участие в боевых действиях в Афганистане в 2013 году.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы психика военные Германия заболевания
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Апартаменты и с чем их едят
Деревья и кустарники
Как грамотно выбрать саженцы
Авто
Известные итальянские автобренды: Alfa Romeo и Ferrari
Новости Все >
Немецкие военные пожаловались на подорванную психику после Афганистана
Зеленский призвал полицию не задерживать политических протестующих
Патриарх Кирилл похвастался высокими темпами строительства храмов
Коломойский посоветовал объявить дефолт по внешним долгам Украины
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
МИД России прокомментировал угрозы Киева по усилению санкций из-за моряков
"Раздвоение личности" депутата Резника: он оказался автором законопроекта против депутатов-наркоманов
Илон Маск назван самым высокооплачиваемым руководителем американских компаний
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу
Reuters сообщил об атаке беспилотников на аэропорт в Саудовской Аравии
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Путешествия
Россиянам больше не нужна виза для посещения стран Южной Америки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о договоре между Россией и Республикой Суринам, который вступил в силу 13 мая текущего года.

Россиянам больше не нужна виза для посещения стран Южной Америки
Третий, девятый, сороковой день — как поминать усопших
Православие
Третий, девятый, сороковой день — как поминать усопших
Политика. Новости и аналитика
Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Политика. Новости и аналитика
Rand Corporation опубликовал план разрушения России

Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.

Rand Corporation опубликовал план разрушения России
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Другие
История "спецназовца из Тюмени", который не захотел стрелять в народ
Общество
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
Политика. Новости и аналитика
Врио главы Оренбуржья за год заработал более 234 млн рублей

В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.

Врио главы Оренбуржья за год заработал более 234 млн рублей
Школьник из Марий Эл ударил депутата "Единой России" прямо на последнем звонке
Происшествия
Школьник из Марий Эл ударил депутата "Единой России" прямо на последнем звонке
Новости Санкт-Петербурга
В Петербурге закрыли кафе, которое бесплатно кормило пенсионеров обедами
Новости спорта
Американская журналистка раскритиковала игру сборной России по хоккею
Игорь Буккер Чем заманить педагога в школу? Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан Любовь Степушова Александр Артамонов США зря оскорбили Китай. Они пожалеют Александр Артамонов
Комментарии
Зеленский призвал полицию не задерживать политических протестующих
Немецкие военные пожаловались на подорванную психику после Афганистана
Опрос: 50% россиян готовы сегодня проголосовать за Путина
Коломойский посоветовал объявить дефолт по внешним долгам Украины
МИД России прокомментировал угрозы Киева по усилению санкций из-за моряков
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
"Раздвоение личности" депутата Резника: он оказался автором законопроекта против депутатов-наркоманов
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Патриарх Кирилл похвастался высокими темпами строительства храмов
Бедность победят запретами на вывоз нефти, металла и леса
Патриарх Кирилл похвастался высокими темпами строительства храмов
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Девушка из Подмосковья избила и покусала двух полицейских
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума
Новая подозрительная инициатива: Пенсионный и другие фонды меняют статус
Зеленский: сделаем Украину базой для покорения мира
История и современность Все >
Японские курганы: древняя замочная скважина
Японские курганы: древняя замочная скважина
Чехи первыми провели пластическую операцию - почти 100 лет назад. Топ факты о Чехии
Чехи первыми провели пластическую операцию - почти 100 лет назад. Топ факты о Чехии
Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей
Племянница Сергея Скрипаля рассказала СК РФ о разговоре с дядей
Операция "Хаски''
Операция "Хаски''
В российской армии появилось новое звание - главный сержант
В российской армии появилось новое звание - главный сержант
Месть римлян: осада и взятие Иерусалима
Месть римлян: осада и взятие Иерусалима
За что Петр I невзлюбил Запорожскую Сечь
За что Петр I невзлюбил Запорожскую Сечь
Соляной бунт: как из-за неразумных реформ в России едва не началась новая Смута
Соляной бунт: как из-за неразумных реформ в России едва не началась новая Смута
Реформа пенсионного фонда может обнулить все пенсии
Реформа пенсионного фонда может обнулить все пенсии
В США обсудили возможность сбивать русские Ту-95
В США обсудили возможность сбивать русские Ту-95
Домашнее Все >
Как грамотно выбрать саженцы
Деревья и кустарники
Как грамотно выбрать саженцы
Что можно построить на дачном участке
Ландшафтный дизайн
Что можно построить на дачном участке
Цукеша - кабачок без недостатков
Овощи
Цукеша - кабачок без недостатков
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Вредители и болезни
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Виды и сорта капусты, их особенности
Овощи
Виды и сорта капусты, их особенности
Когда наступает беременность?
Когда наступает беременность?
Как обезопасить себя от травм влагалища?
Как обезопасить себя от травм влагалища?
Подбираем цвета помад по возрасту
Подбираем цвета помад по возрасту
Прически, помогающие скрыть жирные волосы
Прически, помогающие скрыть жирные волосы
Что делать, если акне атаковало спину и зону декольте
Что делать, если акне атаковало спину и зону декольте
Что женщина не должна требовать от своего мужчины
Что женщина не должна требовать от своего мужчины
Любовь Толкалина: завтра Венский бал
Любовь Толкалина: завтра Венский бал
Привычки, которые портят красоту кожи
Привычки, которые портят красоту кожи
Напитки, которые помогут взбодриться
Напитки, которые помогут взбодриться
Фитнес поможет в борьбе с раком
Фитнес поможет в борьбе с раком
Мужское Все >
Чем хорош и плох электромотор на лодке
Чем хорош и плох электромотор на лодке
О съедобном силиконе
О съедобном силиконе
Как визуально расширить узкий коридор?
Как визуально расширить узкий коридор?
Паркет или ламинат: что лучше?
Паркет или ламинат: что лучше?
Как создать интерьер в морском стиле?
Как создать интерьер в морском стиле?
Как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли форму и цвет
Как правильно стирать вещи, чтобы они не теряли форму и цвет
Как превратить квартиру-студию в дизайнерское произведение?
Как превратить квартиру-студию в дизайнерское произведение?
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Новости спорта
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Спортивное питание для детей
Новости спорта
Спортивное питание для детей
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Новости спорта
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Полный гид по креатину - популярной добавке
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Евросоюз
Выборы в Европарламент: расклад сил

О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Выборы в Европарламент: расклад сил
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Бывший СССР
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз
Германия объявила о плане ликвидации клановой преступности
Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается
Евросоюз
Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта
Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США
Южная Америка
Королева в игре. Шахматная партия Киршнер против США
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
США и Канада. Новости и аналитика
Соединенные Штаты ведут наступление на аборты
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Новости Украины
Одесса и Харьков формируют дугу сопротивления нацизму
Чего хотят русские эстонцы
Прибалтика
Чего хотят русские эстонцы
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
Новости Украины
Эксперт: России нужно срочно подбирать кадры под Зеленского
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ