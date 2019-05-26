Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицию не применять строгие меры к политическим протестующим, если они не нарушают закон. Таким образом он прокомментировал информацию о задержании в городе Ровно двух митингующих, требовавших его импичмента.
"Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал он на своей странице в Facebook.
Президент добавил, что никакого задержания протестующих не было, но полицейские могли действовать мягче. По данному факту проводится служебная проверка.
Ранее украинские СМИ сообщали о задержании 20-летнего парня и 16-летней девушки. Они устроили несанкционированную акцию на центральной площади Ровно с требованием импичмента Зеленского. По их словам, президент нарушил закон, поскольку назначил своих друзей на главные должности в стране.
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