Коломойский посоветовал объявить дефолт по внешним долгам Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам страны.



"Украиной теперь управляет МВФ\"

"Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины", - сказал бизнесмен, который недавно вернулся на Украину, в интервью изданию Financial Times.

Он добавил, что главе государству стоит пересмотреть отношения с Международным валютным фондом. Если Зеленский продолжит "слушать Запад", то его ждет судьба Петра Порошенко. Бизнесмен считает, что США и Европейский союз готовы списать внешние долги Украины, поскольку их главное стремление - навредить России, а Украины - это "просто предлог".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудничество с Международным валютным фондом обернулось для Украины долговой ямой, а в дальнейшем грозит катастрофой для экономики страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его мнению, миллиардные кредиты МВФ только усугубляют ситуацию. В течение пяти лет Украина должна выплатить организации более 10 миллиардов долларов за долги, "навязанные" Петром Порошенко.

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