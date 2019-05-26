Иран предложил всем соседним странам Персидского залива заключить совместный пакт о ненападении. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
"Иран хочет строить сбалансированные отношения со всеми государствами Персидского залива. Несмотря на все сообщения и доказательства, подтверждающие финансирование и поддержку Ираном хуситов, которые неоднократно поражали объекты в Саудовской Аравии. Мы предложили подписать пакт о ненападении с соседними странами Персидского залива", - передает его слова агентство "РБК".
Никаких подробностей этого соглашения министр иностранных дел Ирана не раскрыл. Министр добавил, что действия США на Ближнем Востоке противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.
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