На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 80 километрах к юго-востоку от деревни Лагунас, в которой проживают девять тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров. Других подробностей американские геологи не приводят. Никаких сведений о пострадавших и разрушениях в результате инцидента в настоящее время нет.
С начала текущего года это уже второе сильное землетрясение в Перу. В январе также на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6.
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