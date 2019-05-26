Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 8. Об этом сообщает Геологическая служба США.



Видео: Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Перу / Новости от 01.03.2019 15:53

Эпицентр землетрясения находился примерно в 80 километрах к юго-востоку от деревни Лагунас, в которой проживают девять тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров. Других подробностей американские геологи не приводят. Никаких сведений о пострадавших и разрушениях в результате инцидента в настоящее время нет.

С начала текущего года это уже второе сильное землетрясение в Перу. В январе также на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,6.