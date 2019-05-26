Сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" провели новую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов. На этот раз их целью стал аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.
Как сообщает агентство Reuters, целью удара йеменских мятежников стали военные ангары, расположенные на территории аэропорта. Другие подробности в материале не приводятся.
За последние две недели повстанцы многократно усилили обстрелы Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Только за минувшую неделю они трижды атаковали аэропорт города Наджран.
Напомним, противостояние между правительственными силами и мятежниками продолжается в Йемене в 2014 года. Конфликт разгорелся еще сильнее в марте 2015 года на фоне вторжения возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.
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