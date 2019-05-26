Кандидат в президенты Литвы призвал возобновить диалог с Россией

Прошедший во второй тур президентских выборов в Литве политик Гитанас Науседа призвал возобновить переговоры с Москвой по наиболее спорным вопросам, а также отказаться от жесткой антироссийской риторики.



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"Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях", - пояснил кандидат в президенты.

По его мнению, "жесткая риторика" в отношениях России не является верным выходом. Политик выступил за "прагматичный подход" при построении контактов с Москвой.

По итогам первого тура президентских выборов в Литве, завершившегося 12 мая, ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов (51%). Второй тур состоится 26 мая. Главными претендентами на должность главы государства являются экономист Гитинас Науседа и бывший министр финансов республики Ингрида Шимоните.