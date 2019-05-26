Зеленский: сделаем Украину базой для покорения мира

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать все условия для того, чтобы талантливые граждане страны могли реализовывать свои проекты на родине, а не уезжали за границу.



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"Сделаю все от меня зависящее, чтобы именно Украина стала для наших гением базой для дальнейшего покорения мира", - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По мнению главы государства, украинцы должны реализовать свои способности "в первую очередь в собственной стране". Такое заявление президент Украины сделал в день 130-летнего юбилея со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского, которого он назвал "знаменитым украинцем". Зеленский добавил, что Украина ежегодно дает миру новые таланты.

Напомним, Игорь Сикорский родился в Киеве в 1889 году. В 1919 году он эмигрировал в США, где создал компанию Sikorsky Aircraft. Сикорский создал первые в мире четырехмоторные самолеты "Русский витязь" и "Илья Муромец", а также трансатлантический гидроплан и серийный вертолет R-4.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "Громадське", в котором прокомментировал идею о переговорах с Россией. Журналист телеканала спросила президента о том, возможны ли переговоры между Украиной и Россией. Зеленский отрицательно ответил на вопрос.

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