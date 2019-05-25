Прокуратура Франции рассматривает терроризм в качестве основной версии случившегося 24 мая в Лионе. Об этом сообщили министр юстиции Франции Николь Беллубэ. Глава ведомства также рассказал, что следователи уже начали расследование террористического сговора.
В ходе расследования было установлено, что заминированный сверток оставил на улице неизвестный мужчина. Более того, правоохранительные органы идентифицировали личность подозреваемого, но пока не раскрывают ее.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в французском Лионе. Взрыв произошел на улице Виктора Гюго - одной из пешеходных улиц французского города. Восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Двое из них, сообщает издание Le Parisien, находятся в тяжелом состоянии.
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