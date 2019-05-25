Японские исследователи обнаружили останки женщины, которая жила 3800 лет назад. Ученые обратили внимание на то, что генетика женщины была полностью противоположна современным японцам.
Например, останки говорят о том, что у древних жителей японского острова была устойчивость к алкогольным напиткам. У современных жителей Японии не могут переносить спиртное. По мнению ученых, это результата генных мутаций. Помимо этого, у древнего предка японцев обнаружили очень редкий ген, который свойственен только жителям Арктики, поскольку он помогает переваривать очень жирную пищу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему азиатам нельзя употреблять алкоголь.
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