Предки японцев были устойчивы к алкоголю - ученые

Японские исследователи обнаружили останки женщины, которая жила 3800 лет назад. Ученые обратили внимание на то, что генетика женщины была полностью противоположна современным японцам.



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Например, останки говорят о том, что у древних жителей японского острова была устойчивость к алкогольным напиткам. У современных жителей Японии не могут переносить спиртное. По мнению ученых, это результата генных мутаций. Помимо этого, у древнего предка японцев обнаружили очень редкий ген, который свойственен только жителям Арктики, поскольку он помогает переваривать очень жирную пищу.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему азиатам нельзя употреблять алкоголь.

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