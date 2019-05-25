Москва не будет менять Бутину на Уилана

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков исключил возможность обмена Пола Уилана на Марию Бутину. Ранее американца Пола Уилана задержали в РФ по подозрению в шпионаже.



Мария Бутина признала вину в сговоре против США...

Рябков пояснил, что обменять Уилана на Бутину нет возможности, поскольку в Конвенции Совета Европы от 1983 года говорится о необходимости вынесения приговора лицу, которого планируют обменять. В отношении Пола Уилана еще не вынесли приговор.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Госдепартамент США затребовал вернуть Пола Уилана в США. Помпео выразил надежду, что госдепу удастся в максимально сжатые сроки организовать консульскую встречу с Уиланом, чтобы выслушать его версию случившегося. Американские аналитики уже заявили о том, что задержание Пола Уилана было осуществлено российскими спецслужбами якобы для освобождения ранее задержанной в США Марии Бутиной.

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