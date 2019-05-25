Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Украине не может прекратить торговлю с Россией, поскольку это нанесет украинской экономике непоправимый ущерб. По словам Геруса, Украина все еще продолжает получать выгоду от поставок своих товаров в Россию.
"Если мы принимаем какие-либо экономические решения, мы должны делать это с умом. Что касается прекращения торговли с Россией, то тут необходимо разобраться, не выстрелим ли мы этим себе в ногу?", - задался вопросом представитель Зеленского в кабмине.
Также Андрей Герус вспомнил и про энергетический рынок. По его мнению, неважно, где Украина закупает нефть: в Прибалтике, Польше или даже Белоруссии, поскольку эти страны закупают нефтепродукты у России.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об ответных мерах России на украинские санкции. Российская Федерация ранее ввела торговые ограничения против Украины, направленные на металлургическую отрасль.
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