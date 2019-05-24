Министерство внутренних дел Германии намерено заставить мессенджеры WhatsApp, Telegram и подобные им сотрудничать с правоохранительными органами.
Об этом, ссылаясь на собственные источники в ведомстве, сообщает немецкое издание Spiegel.
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде. Те же сервисы, что откажутся выполнять требования действующей власти, будут запрещены на территории Германии.
Отметим, что правоохранительные органы Германии сегодня активно используют технологии в своей работе. Так, например, немецкие силовые структуры владеют так называемым "государственным троянцем". Программа устанавливается на смартфоне подозреваемого для слежки за ним.
Но этого МВД Германии оказалось мало. Примечательно, что закон о сотрудничестве мессенджеров с полицией они хотят принять как можно быстрее. Возможно, сообщают немецкие средства массовой информации, закон вступит в силу уже в этом году.
Также, сообщает Spiegel, МВД Германии заинтересовано в скорейшем вступлении в силу закона из-за сети 5G. Берлин, пишут авторы материала, опасается, что дополнительная кодировка сообщений станет одним из стандартов готовящейся к выходу мобильной связи пятого поколения.
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