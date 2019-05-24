BFM TV: на бывшего президента Франции Олланда готовилось покушение

Во Франции задержали группу лиц, якобы планировавших покушение на бывшего президента страны Франсуа Олланда.



Полиция Франции задержала 117 человек во время акций протеста против роста цен на бензин / Новости от 17.11.2018 22:49

Об этом сообщает французский круглосуточный новостной телеканал BFM TV.

В телефоне одного из подозреваемых, сообщают СМИ Франции, полицейские нашли его фотографию с Франсуа Олландом. Снимок был сделан на автограф-сессии после выхода очередной книги бывшего президента Франции. 16-летний подросток подошел к Олланду и предложил ему сделать совместное фото.

На фотографии подозреваемый держит указательный палец поднятым вверх. Это означается преданность ценностям ислама.

Затем подросток отправил фотографию с Франсуа Олландом своему другу. Снимок он сопроводил комментарием "интересная мишень". Также молодой человек заявил, что именно Франсуа Олланд виноват в начале ударов по Сирии.

После ареста юноши и его сообщников, сообщает BFM TV, охрану бывшего президента Франции усилили.

Напомним, что Франсуа Олланд занимал пост главы Франции с 2012 по 2017 год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на действующего президента страны Эммануэля Макрона. Задержанные придерживались неонацистских взглядов, сообщают СМИ.

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