Во Франции задержали группу лиц, якобы планировавших покушение на бывшего президента страны Франсуа Олланда.
Об этом сообщает французский круглосуточный новостной телеканал BFM TV.
В телефоне одного из подозреваемых, сообщают СМИ Франции, полицейские нашли его фотографию с Франсуа Олландом. Снимок был сделан на автограф-сессии после выхода очередной книги бывшего президента Франции. 16-летний подросток подошел к Олланду и предложил ему сделать совместное фото.
На фотографии подозреваемый держит указательный палец поднятым вверх. Это означается преданность ценностям ислама.
Затем подросток отправил фотографию с Франсуа Олландом своему другу. Снимок он сопроводил комментарием "интересная мишень". Также молодой человек заявил, что именно Франсуа Олланд виноват в начале ударов по Сирии.
После ареста юноши и его сообщников, сообщает BFM TV, охрану бывшего президента Франции усилили.
Напомним, что Франсуа Олланд занимал пост главы Франции с 2012 по 2017 год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на действующего президента страны Эммануэля Макрона. Задержанные придерживались неонацистских взглядов, сообщают СМИ.
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Политический портрет президента Франции Франсуа Олланда.
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