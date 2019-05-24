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BFM TV: на бывшего президента Франции Олланда готовилось покушение

Мир » Европа » Евросоюз print

Во Франции задержали группу лиц, якобы планировавших покушение на бывшего президента страны Франсуа Олланда.


Полиция Франции задержала 117 человек во время акций протеста против роста цен на бензин / Новости от 17.11.2018 22:49

Об этом сообщает французский круглосуточный новостной телеканал BFM TV.

В телефоне одного из подозреваемых, сообщают СМИ Франции, полицейские нашли его фотографию с Франсуа Олландом. Снимок был сделан на автограф-сессии после выхода очередной книги бывшего президента Франции. 16-летний подросток подошел к Олланду и предложил ему сделать совместное фото.

На фотографии подозреваемый держит указательный палец поднятым вверх. Это означается преданность ценностям ислама.

Затем подросток отправил фотографию с Франсуа Олландом своему другу. Снимок он сопроводил комментарием "интересная мишень". Также молодой человек заявил, что именно Франсуа Олланд виноват в начале ударов по Сирии.

После ареста юноши и его сообщников, сообщает BFM TV, охрану бывшего президента Франции усилили.

Напомним, что Франсуа Олланд занимал пост главы Франции с 2012 по 2017 год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники правоохранительных органов Франции задержали шестерых человек, планировавших нападение на действующего президента страны Эммануэля Макрона. Задержанные придерживались неонацистских взглядов, сообщают СМИ.

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Политический портрет президента Франции Франсуа Олланда.

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