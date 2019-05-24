В Великобритании умерли двое детей из-за инцидента возле школы

Два мальчика, которые ранее были госпитализированы, скончались. Медики не могут установить причину их смерти. Поэтому планируется провести вскрытие. Мальчикам было 13 и 14 лет.



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Еще три ребенка остаются на лечении в больнице. Примечательно, что местные власти не раскрывают подробности случившегося около школы в Шеффилде, где пострадали шестеро детей. Территория школы до сих пор оцеплена полицией. Также по этому инциденту были задержаны мужчина и женщина.