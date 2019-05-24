Северная Корея отказалась от переговорв с США по ядерному разоружению

Центральное телеграфное агентство Кореи передало мнение официального представителя МИД Северной Кореи, который сообщил о приостановке переговоров с США по денуклеаризации острова. Причиной этому стало пренебрежительное отношение Соединенных Штатов.



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"Нас раздражает откровенно враждебное отношение и постоянное недоверие со стороны США. Пока Соединенные Штаты не изменят свою недобросовестную позицию мы не будем вести с ними переговоры", - пояснил представитель внешнеполитического ведомства.