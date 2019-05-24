Святителя Николая Мирликийского, больше известного как Николай Чудотворец или Николай Угодник, чтят христиане всех стран, а в России он является одним из "главных" святых. Именно к нему в первую очередь верующие советуют обращаться со своими бедами и горестями. Как утверждают очевидцы, Святой Никола и после смерти продолжает творить чудеса.