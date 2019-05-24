И.о. главы МИД Испании заявил об угрозе Евросоюзу со стороны России

Российская Федерация представляет серьезную угрозу для государств континентальной Европы.



Китай или Россия? Кто пострадает от новых санкций США / Новости от 21.09.2018 23:05

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Жозеп Боррель.

Его слова передает испанское издание El Periodico.

Наступил, заявил специалист, "новый мир". Президентом Соединенных Штатов Америки стал Дональд Трамп, Великобритания собирается покинуть Европейский союз, и весь Запад мучается от миграционного кризиса.

Каких-то пять лет назад, указал и.о. главы МИД Испании, подобное было себе даже сложно представить.

США, указал Жозеп Боррель, "союзник Испании", отвернулись от Мадрида, а Россия, "старый враг", вновь говорит о том, что "она здесь". Степень угрозы, исходящей от Российской Федерации, велика, заявил Боррель, и лишь объединенными усилиями европейские государства могут противостоять ей и защитить себя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза объединиться и совместными усилиями противостоять России, Китаю и США.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению генсека НАТО, Российская Федерация недооценила степень сплоченности членов Североатлантического альянса в ситуации с Крымским полуостровом и Донбассом.

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