Порошенко заявил о готовности "тянуть плуг" интеграции Украины на Запад и дальше

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своей готовности продолжать политику интеграции постсоветской республики в Североатлантический альянс и Евросоюз.



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

Об этом Порошенко заявил в ходе форума "Солидарное дело общин" в Киеве.

Вступление Украины в НАТО и ЕС, подчеркнул бывший глава государства, сохранит ее независимость. Как только Незалежная вступит, например, в Североатлантический альянс, заявил Порошенко, то украинские "хлопцы" перестанут гибнуть в военном конфликте на юго-востоке страны.

"По этому поводу готовы тянуть плуг", - сказал бывший президент Украины.

Петр Порошенко также анонсировал обновление своей политической партии. По его словам, партию ждет смен названия и кардинальные изменения в составе.

Прокомментировал Порошенко и досрочные выборы в Верховную Раду. Он указал, что его политическая партия "с первых секунд" решила в них участвовать. Хотя, поделился мнением Порошенко, указ Владимира Зеленского о досрочных выборах "абсолютно неконституционный".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в "газовом разграблении" постсоветской республики. Глава государства, заявили журналисты, отдал местное газовое месторождение своему знакомцу и приятелю.

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