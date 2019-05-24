Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своей готовности продолжать политику интеграции постсоветской республики в Североатлантический альянс и Евросоюз.
Об этом Порошенко заявил в ходе форума "Солидарное дело общин" в Киеве.
Вступление Украины в НАТО и ЕС, подчеркнул бывший глава государства, сохранит ее независимость. Как только Незалежная вступит, например, в Североатлантический альянс, заявил Порошенко, то украинские "хлопцы" перестанут гибнуть в военном конфликте на юго-востоке страны.
"По этому поводу готовы тянуть плуг", - сказал бывший президент Украины.
Петр Порошенко также анонсировал обновление своей политической партии. По его словам, партию ждет смен названия и кардинальные изменения в составе.
Прокомментировал Порошенко и досрочные выборы в Верховную Раду. Он указал, что его политическая партия "с первых секунд" решила в них участвовать. Хотя, поделился мнением Порошенко, указ Владимира Зеленского о досрочных выборах "абсолютно неконституционный".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в "газовом разграблении" постсоветской республики. Глава государства, заявили журналисты, отдал местное газовое месторождение своему знакомцу и приятелю.
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