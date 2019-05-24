Действующий президент Украины Владимир Зеленский решил не реагировать на петицию, призывающую к его отставке.
Об этом сообщили в администрации главы постсоветской республики.
Так, заявил в эфире одного из украинских телеканалов глава администрации президента Андрей Богдан, документы подобного толка якобы не заслуживают внимания властей. Специалист подчеркнул, что президент и его подчиненные рассматривают эту петицию не иначе как "смешную шутку".
Отметим, что петиция за отставку Владимира Зеленского появилась на официальном сайте президента Украины. На данный момент петиция собрала уже почти 30 тысяч голосов. Этого количества, отмечают украинские средства массовой информации, достаточно для ее рассмотрения.
Напомним, что Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины весной текущего года. Инаугурация новоиспеченного главы республики состоялась 20 мая. Отметим, что до своей политической и государственной деятельности Зеленский был знаменит как актер, продюсер, шоумен и телеведущий.
Также действующий президент Украины руководил Студией "Квартал-95" и был капитаном команды КВН из Кривого Рога.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что большинство граждан современной Украины доверяют Владимиру Зеленскому.
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