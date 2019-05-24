Российские эксперты раскритиковали статью американца по "косовскому вопросу"

Сербия может признать независимость Косово в обмен на военную и финансовую помощь Соединенных Штатов Америки.



Косово получило собственную армию / Новости от 14.12.2018 14:48

Об этом профессор Высшей школы международных отношений Эдвард П. Джозеф написал в своей статье для издания Foreign Policy.

Если же Сербия не согласится, пишет эксперт, то США необходимо оказать военную и финансовую помощь Косово.

Мнение Эдварда П. Джозефа вызвало немалый отклик политологов со всего мира. Отечественные специалисты считают, что предложенный им план является некомпетентным.

"Не этому американцу", заявил политолог Олег Бондаренко, "с его низкой компетенцией" решать судьбу Сербии. Мнение Эдварда П. Джозефа, отметил Бондаренко, походит на мнение политических элит Соединенных Штатов Америки, а не на мнение квалифицированного в области политологии, права или же истории специалиста. Появляющиеся в средствах массовой информации публикации подобного толка, убежден эксперт из России, демонстрируют, что власти Вашингтона боятся суверенной политики Сербии.

Также Олег Бондаренко признал, что немногочисленная оппозиция Сербии готова пойти по любому сценарию, предложенному Соединенными Штатами Америки.

Подобного мнения придерживается и политолог Алексей Мартынов. Он также раскритиковал квалификацию Эдварда П. Джозефа, объявив, что тот не владеет "косовским вопросом" и стремиться выдать желаемое за действительное.

Напомним, что республика Косово представляет собой частично признанное государство на Балканском полуострове. Согласно законодательству Сербии, Косово входит в ее состав. На сегодняшний день, однако, республика сербскими властями не контролируется. Северная же часть Косово, населенная в большинстве своем именно сербами, в свою очередь не подчиняется местным властям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости простить Североатлантическому альянсу бомбардировки Югославии.

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