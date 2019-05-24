Тимошенко выступила против всенародного референдума по вопросу переговоров с Россией

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "1+1" о том, что украинскому народу не нужен всенародный референдум о переговорах с Россией. Вместо этого, по мнению Тимошенко, новому президенту Украины нужно увеличивать боеспособность армии и наращивать список ограничений против РФ.

Известный украинский политик пояснила, что референдум - это отличная идея, но не в условиях обострений, которые наблюдаются между Россией и Украиной.