США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США пополнило список обвинений в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее его обвиняли только в попытке взлома компьютерной сети Минобороны США.

Теперь Ассанжа обвиняют в незаконном раскрытии имен секретных источников информации, шпионаже и сговоре. На данный момент основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме. Британские власти не отрицают, что Джулиана Ассанжа могут выдать Соединенным Штатам Америки. Всего основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы.