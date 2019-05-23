Опрос: 58% жителей Украины доверяет Зеленскому

Украинские социологи провели исследование с целью выяснить, как граждане постсоветской республики относятся к новоиспеченному президенту страны Владимиру Зеленскому.



Зеленский рассказал о пережитом унижении от Порошенко / Новости от 19.01.2019 13:18

Подавляющее большинство опрошенных - 58% - доверяет действующему главе Украине.

Некоторые жители страны заявили, что доверяют Зеленскому полностью, а другие же отметили, что "скорее доверяют".