Эксперт Всемирного банка призвала Украину к дальнейшему сотрудничеству с МВФ

Киеву необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом.



Украина готовится к резкому повышению цен на газ / Новости от 26.10.2018 12:21

Об этом заявил глава Всемирного банка Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Если постсоветская республика сохранит сотрудничество с фондом в ближайшие три года, то сможет избежать экономического кризиса, указала специалист.

Сату Кахконен заявил, что Всемирный банк не собирается предоставлять Украине помощь в том случае, если страна не останется в программе МВФ.