Стоимость набора овощей для приготовления борща на Украине за год поднялась на 77%.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Так, указал специалист, лук, например, за год в постсоветской республике поднялся в цене в 3,5 раза, а капуста - в 2,7 раза.
Картофель, свекла и морковь, отметил Дорошенко, подорожали на 37%, 16% и 1,5% соответственно.
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