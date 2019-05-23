Продукты для борща на Украине подорожали за год на 77%

Стоимость набора овощей для приготовления борща на Украине за год поднялась на 77%.



Настоящий украинский Борщ

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, указал специалист, лук, например, за год в постсоветской республике поднялся в цене в 3,5 раза, а капуста - в 2,7 раза.

Картофель, свекла и морковь, отметил Дорошенко, подорожали на 37%, 16% и 1,5% соответственно.