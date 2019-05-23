Путину безразлично шоу "Би-би-си", которое будет вести его карикатура - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к новому юмористическому шоу с участием его анимированной куклы. По словам Пескова, президенту не интересны шаржи на него, поскольку они почти никогда не бывают похожи.
Ранее британская вещательная компания "Би-би-си" анонсировала новое комедийное шоу, ведущим которого станет анимированная копия Владимира Путина. Шоу получит аналогичное название "Вечер с Владимиром Путиным".
"Про Владимира Путин создано большое количество кукол, шаржей, карикатур, написано множество книг, но президент не собирается быть похожими на них. Пусть они будут похожи на Путина", - пояснил Песков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об анонсе шоу "Вечер с Владимиром Путиным" на "Би-би-си".
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