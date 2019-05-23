Власти Южной Кореи запретили физическое наказание детей как меру воспитания

Физическое наказание детей как мера воспитания будет запрещено в Южной Корее на законодательном уровне.



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Об этом сообщает крупнейшее издание Республики Корея Chosun Ilbo.

Соответствующий запрет, сообщают средства массовой информации, будет внесен в Гражданский кодекс Южной Кореи уже в текущем году.

Отметим, что подобный закон о защите несовершеннолетних от физических наказаний действует сегодня в 54 странах мира.