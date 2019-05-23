На сайте администрации президента Украины были зарегистрированы две петиции, в которых предлагается отправить Владимира Зеленского в отставку. В одной из них утверждается, что действующий президент не может управлять государством, поскольку не имеет "конкретного пути" развития Украины.
В тексте второй петиции предлагается отправить Зеленского в отставку через полгода, если он не выполнит своих обещаний, данных народу Украины во время избирательной кампании. Также в петициях утверждается, что Владимир Зеленский разочаровал украинцев своими первыми действиями после вступления в должность президента.
В совокупности две петиции поддержали около 7 тысяч украинцев. По закону, петицию должны поддержать не менее 25 тысяч жителей Украины в течение трех месяцев, чтобы президент рассмотрел ее.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как от лица Зеленского действовали мошенники. На Украине появились аферисты, которые приходят в местные органы власти, суды, органы прокуратуры и к представителям бизнеса, представляясь "людьми Зеленского". Об этом сообщил избранный президент страны.
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