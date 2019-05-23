Премьер Вьетнама оценил растущую роль России в мировой геополитике

Роль Российской Федерации в мировой геополитике растет.



Россия - Вьетнам: причины роста товарооборота и взаимных инвестиций / Новости от 22.05.2019 09:53

Об этом в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным заявил действующий премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Вьетнам высоко оценивает результаты, достигнутые Россией в сфере развития своего государства, отметил премьер.

Нгуен Суан Фук также обратил внимание на то, что Россия и Вьетнам сегодня активно развивают стратегическое партнерство и дипломатические отношения.

Премьер также обратил внимание на то, что провел встречи с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой кабинета министров Дмитрием Медведевым. Переговоры, указал Нгуен Суан Фук, прошли успешно. В ходе рабочей встречи, заявил премьер, стороны определили основные направления дальнейшего всеобъемлющего сотрудничества.