Роль Российской Федерации в мировой геополитике растет.
Об этом в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным заявил действующий премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.
Вьетнам высоко оценивает результаты, достигнутые Россией в сфере развития своего государства, отметил премьер.
Нгуен Суан Фук также обратил внимание на то, что Россия и Вьетнам сегодня активно развивают стратегическое партнерство и дипломатические отношения.
Премьер также обратил внимание на то, что провел встречи с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой кабинета министров Дмитрием Медведевым. Переговоры, указал Нгуен Суан Фук, прошли успешно. В ходе рабочей встречи, заявил премьер, стороны определили основные направления дальнейшего всеобъемлющего сотрудничества.
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