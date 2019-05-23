В Египте зафиксирована аномальная жара в 50 ℃

В Египте зафиксирована аномальная жара.



Жара возвращается в Москву

Так, сообщают синоптики, термометры в центральных районах страны поднялись до отметки в 50 градусов по Цельсию. Специалисты отмечают, что такая температура опасна для человека.

В Каире же, столице Египта, например, столбики термометров показывают 45 градусов по Цельсию в тени.

Средняя температура по стране, бьют тревогу местные синоптики, превышает средние майские значения почти на 10 градусов.