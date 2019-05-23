В Крыму назвали неадекватным призыв НАТО вывести войска с полуострова

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал неадекватным требование НАТО вывести российские войска с полуострова. По его словам, альянс хочет пошатнуть обстановку в регионе, но его "радовать не будут".



НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков

Коллега Цекова Франц Клинцевич в свою очередь отметил, что вопрос о Крыме закрыт, и это должно уже быть всем понятно. Призыв НАТО он назвал угрозами.

Призыв вывести войска озвучил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич. Он также подчеркнул, что альянс не признает принадлежность полуострова РФ. Пич добавил, что Россия должна прекратить поддерживать ополченцев Донецкой и Луганской народных республик и призвал освободить задержанных после инцидента в Азовском море украинских моряков.

Добавим, еще один представитель НАТО, главнокомандующий Объединенными ВС в Европе Тод Уолтерс сказал, что организация продолжит поддержку Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Киев и Запад его результаты признавать отказываются. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права.

В ноябре 2018-го границу РФ нарушили три украинских корабля. Направляясь из к Керченскому проливу, они совершали опасные маневры и были задержаны ФСБ. По данному факту возбудили уголовное дело.

Фото: Pravda.ru

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