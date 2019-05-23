Представитель НАТО призвал РФ вернуть Крым и перестать поддерживать ДНР с ЛНР

Североатлантический альянс никогда не согласится признать Крымский полуостров принадлежащим Российской Федерации.



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Об этом заявил глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич.

Специалист напомнил, что в Североатлантическом альянсе присоединение Крыма к РФ считают "незаконной и нелегитимной аннексией".

НАТО призывает Россию вернут Крым Украине, отметил Стюарт Пич. Также глава военного комитета Североатлантического альянса отметил, что международный военно-политический блок настаивает на том, что РФ должна прекратить поддержку ополченцев из ДНР и ЛНР.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Великобритании раскритиковали ВВС страны за сопровождение самолетов Российской Федерации над Балтийским морем.

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