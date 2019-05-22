Правительство Японии обратилось к Соединенным Штатам Америки и государствам Европы с просьбой отказаться от привычного им написания имени действующего премьер-министра страны.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Так, заявили в Токио, по правилам японского языка первой называется фамилия человека, и лишь затем идет его имя. Получается, пояснили странам Запада в Стране восходящего Солнца, имя японского премьера необходимо писать как "Абэ Синдзо", а не "Синдзо Абэ".
Правительство Японии утверждает, что почти весь мир произносит и пишет имя японского премьер-министра неверно. В Токио считают, что мир обязательно научится произносить его имя правильно.
Однако, признают в Японии, на это уйдет большое количество времени.
Абэ Синдзо является 57-м премьер-министром Японии. Сначала он занимал пост премьера страны в 2006–2007 годах, а затем вновь вступил в должность в декабре 2012 года. Абэ Синдзо стал первым с 1948 года премьер-министром Японии, снова занявшим должность после перерыва.
Также Абэ занимает пост премьер-министра Японии дольше всех после 1971 года.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как прошли переговоры действующего президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Страны восходящего Солнца Абэ Синдзо.
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