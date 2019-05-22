Около двадцати работниц сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в США подали иски по фактам сексуальных домогательств со стороны коллег.
Как сообщает телеканала NBC, женщины обвиняют их в неподобающих прикосновениях, предложениях вступить в сексуальный контакт, неприличных комментариях и публичной демонстрации половых органов. Жалобы работниц игнорировались руководством ресторанов.
"Эти смелые работницы, многим из которых во время домогательств было по 16-17 лет, заявляют, что столкнулись со многими случаями неподобающего поведения", - пояснила адвокат женщин.
По словам одной из сотрудниц, она отвергла ухаживания начальника, в ответ он стал ей грубил, поменял график работы и исключил из программы повышения квалификации.
"Когда домогательства начались, я словно все отрицала. Я не думала, что человек, которого я уважаю и ценю, будет целенаправленно унижать меня, относиться ко мне как к вещи", - рассказала в интервью телеканалу одна из пострадавших.
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