Работницы "Макдоналдс" рассказали о сексуальных домогательствах на работе

Около двадцати работниц сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" в США подали иски по фактам сексуальных домогательств со стороны коллег.



Оценивали внешность «звездочками». Секс-скандал случился на подлодке США

Как сообщает телеканала NBC, женщины обвиняют их в неподобающих прикосновениях, предложениях вступить в сексуальный контакт, неприличных комментариях и публичной демонстрации половых органов. Жалобы работниц игнорировались руководством ресторанов.

"Эти смелые работницы, многим из которых во время домогательств было по 16-17 лет, заявляют, что столкнулись со многими случаями неподобающего поведения", - пояснила адвокат женщин.

По словам одной из сотрудниц, она отвергла ухаживания начальника, в ответ он стал ей грубил, поменял график работы и исключил из программы повышения квалификации.

"Когда домогательства начались, я словно все отрицала. Я не думала, что человек, которого я уважаю и ценю, будет целенаправленно унижать меня, относиться ко мне как к вещи", - рассказала в интервью телеканалу одна из пострадавших.