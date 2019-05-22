Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о своем намерении обучать жителей постсоветской республики "современным технологиям и методам борьбы" с действующей в стране властью.
По словам Саакашвили, базироваться его школа будет на востоке страны, в грузинском городе Кварели. Обучаться в ней будут порядка 500 человек.
Преподавать в школе также будут и "антиоккупационную политику" — методы противодействия "оккупации" Российской Федерацией Абхазии и Южной Осетии. Прослушают студенты образовательного учреждения и курс по "тактике борьбы с олигархом" — главой правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.
Михаил Саакашвили пообещал, что молодые люди, обучающиеся в его школе, станут "ядром будущих властей в Грузии".
В школе не будет агентов спецслужб, решил бывший президент постсоветской республики. Так, указал Саакашвили, чтобы случайно не принять в свои ряды иностранных шпионов, руководство школы будет проверять желающих пройти обучение на детекторе лжи.
Михаил Саакашвили заявил, что сам учился в заведениях подобного толка на Украине. Экс-президент Грузии пообещал ученикам иностранных лекторов и заявил даже, что сам будет обучать студентов всему необходимому дистанционно.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великобритании увидели необходимость в смене политических элит Грузии, Молдавии и Украины.
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